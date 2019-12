Αεροπορική τραγωδία στο Καζακστάν: 12 νεκροί και 60 τραυματίες

Στους 12 νεκρούς από 15 που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα και τους 60 τραυματίες, εκ των οποίων οι 22 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, αναθεωρήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους Fokker-100 σε προάστιο της Αλμάτι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το αεροσκάφος μετέφερε 100 επιβάτες. Οι αρχές του Καζακστάν ανέστειλαν τη λειτουργίας της αεροπορικής εταιρείας έως ότου διαλευκανθούν τα αίτια.

Όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο του Καζακστάν το αεροπλάνο που θα εκτελούσε πτήση από την Αλμάτι στη Νουρ-Σουλτάν συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του πάνω ένα τοιχίο από μπετόν και κατόπιν διαπέρασε διώροφο κτίριο.

Σύμφωνα με την επιτροπή εκτάκτων καταστάσεων της χώρας έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο πιλότος, σκοτώθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, δύο πέθαναν καθώς δέχονταν τις πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο του Αλμάτι και δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Η επιτροπή δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονόματα των 12 θυμάτων, του πιλότου Μαράτ Μουρτμπάγεφ και ένδεκα επιβατών, ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε φωτιά ήταν μάλλον σωτήριο για τους υπόλοιπους ανθρώπους που διασώθηκαν με δεδομένο πως οι δεξαμενές του αεροσκάφους ήταν γεμάτες με καύσιμα για την πτήση.

Στην κατοικημένη περιοχή και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση υπήρξε κατεπείγουσα απομάκρυνσης των κατοίκων της. Oι υπηρεσίες του αεροδρομίου ανακοίνωσαν πως υπάρχουν επιζώντες και ότι επιτόπου επιχειρούν ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Κατά τον Τλεχάν Αμπιλντάγεφ, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, «δεκατέσσερις άνθρωποι πέθαναν επιτόπου» και άλλος «ένας υπέκυψε στο νοσοκομείο» που διακομίστηκε. Ιατρικές φροντίδες προσφέρονται σε 60 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της Bek Air

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί στη συντριβή του αεροπλάνου της εταιρείας Bek Air με 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα ήταν τουλάχιστον εννέα. Σωστικά συνεργεία, οχήματα της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, περιπολικά της αστυνομίας, έσπευσαν μαζικά στην περιοχή. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει ακόμα εάν ανάμεσα στα θύματα είναι και κάτοικοι της περιοχής.

