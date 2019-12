ΗΠΑ: «Μπλόκο» στο αίτημα της Τουρκικής Halkbank να «παγώσει» η δίωξή της

Το αίτημα της κρατικής τουρκικής τράπεζας Halkbank να βάλει «στον πάγο» την ομοσπονδιακή δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος της, για την κατηγορία της παροχής βοήθειας στο Ιράν, απέρριψαν οι δικαστικές αρχές των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός περιφερειακός δικαστής Ρίτσαρντ Μπέρμαν έκρινε ότι η Halkbank «δεν θα αντιμετωπίσει ανεπανόρθωτη ζημιά σε περίπτωση που η υπόθεση προχωρήσει» και πως ο περιορισμός της ζημιάς τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο φήμης «μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα από την ταχεία απάντηση της Halkbank στις ποινικές διώξεις».

COURTROOM COUNTDOWN: On #Turkey US Federal Judge Richard M. Berman Denies #Halkbank Bid''s for SDNY Stay; Now Feb 25 Show Cause Hearing https://t.co/Ksu8lVdxDX