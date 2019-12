«Όχι» της Τυνησίας στο αίτημα Ερντογάν για εμπλοκή στη λιβυκή κρίση

«Η Τυνησία δεν θα συμμετάσχει σε κανέναν συνασπισμό» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της χώρας Κάις Σαγιέντ, απορρίπτοντας έτσι ουσιαστικά το αίτημα του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να συμμετάσχει η χώρα του σε μια τουρκική συμμαχία στη Λιβύη.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο πρόεδρος Ερντογάν είχε πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Τύνιδα, όπου σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ ζήτησε να παραχωρηθεί ένα λιμάνι για τα τουρκικά πολεμικά πλοία, ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να επιχειρούν άμεσα στην θαλάσσια περιοχή.

Από την πλευρά του ωστόσο, ο πρόεδρος της Τυνησίας Κάις Σαγιέντ, διέψευσε πως ο Ερντογάν του ζήτησε να συμμετάσχει σε μια τουρκική συμμαχία στην Λιβύη και ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει σε κανέναν συνασπισμό.

#BREAKING: President of Tunisia makes statements about Erdogan's visit to Tunisia



( About a possible alliance of Libya's GNA, Turkey, Tunisia, and Algeria against Haftar's LNA ):



“We will certainly not join any alliance now or in the future.” pic.twitter.com/XQXagehg7s